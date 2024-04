Coppa Italia | 4-1 alla Fiorentina - Atalanta in finale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'si è qualificata per ladi, dove affronterà la Juventus. Nel ritorno della semi, a Bergamo, i nerazzurri hanno vinto 4-1, ribaltando l'1-0 per i viola all'andata. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Koopmeiners all'8' e poco dopo Scamacca ha raddoppiato, rete annullata per un precedente fallo su un giocatore viola. A inizio ripresa, Milenkovic è stato espulso per aver falciato Scamacca lanciato a rete, ma nonostante lo svantaggio numerico laha pareggiato al 23' con Martinez Quarta. Al 30', Scamacca ha rimesso il risultato complessivo in equilibrio con una girata al volo, poi nel recupero Lookman e Pasalic hanno portato inl'