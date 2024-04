WWE | Anche Robert Stone si unisce al gruppo di lottatori produttori

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024) La WWE ha recentemente ampliato la sua rosa diattingendo direttamente dai wrestler attivi sul ring. Pete Dunne e Shawn Spears sono tra coloro che hanno preso le redini della produzione di match rispettivamente per Speed ed NXT. Ora, un altro nome si è aggiunto al. Doppio ruolo Corey Brennan di Fightful Select rivela cheassumerà per la prima volta questa responsabilità in que di NXT. Egli sarà il co-produttore di un incontro tra Fallon Henley e Jaida Parker in collaborazione con Matt Bloom. Si tratta di una nuova avventura per, noto soprattutto per la sua presenza on screen. In particolare, con il recente licenziamento di Von Wagner,sembra destinato ad una run in singolo, ma ancora non si hanno informazioni dettagliate.