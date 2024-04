WWE | Anche Von Wagner tra i wrestler licenziati dalla compagnia

Sin dal suo ritorno in WWE, Shawn Spears non si è fermato alla sola attività sul ring. Oltre alla faida con Ridge Holland, pare che a The Chairman siano state subito affidate diverse responsabilità. Un tuttofare Secondo quando riportato da Fightful Select, Spears starebbe svolgendoil ruolo di produttore a partire dall’ultima puntata di NXT. L’atleta avrebbe iniziato a lavorare con Johnny Moss, produttore e allenatore molto ... (zonawrestling)

Siamo ufficialmente entrati in una Nuova era, da WrestleMania in avanti la WWE ci ricorda che questo è un nuovo inizio che viene definita la “Paul Levesque Era”, o per convenienza la “Triple H Era”. Ovviamente è meglio specificare che in questa Nuova era è da considerare come punto fondamentale anche la Nuova proprietà ovvero TKO. clima molto più disteso Ma il cambiamento sembra portare buone notizie per tutti, non solo per le ... (zonawrestling)

Cody Rhodes è riuscito a concludere la propria storia scofiggendo Roman Reigns in quel di WM 40 conquistando così l’Undisputed WWE Title. In questo post Mania, Cody è apparso sia a Raw che a SmackDown, ma ora la WWE ha confermato la posizione del campione all’interno del roster. L’American Nightmare fa ufficialmente parte del roster blu di SmackDown. Cody a SmackDown Durante l’ultimo episodio di Raw, Cody Rhodes ha affermato di far ... (zonawrestling)

Nelle ultime ore siamo tornati a parlare della situazione contrattuale di Drew McIntyre, che è ancora avvolta nel mistero e non accenna a trovare la giusta conclusione. A quanto pare, si vede che le grane contrattuali riguardino i wrestler di origine europea, visto che anche Becky Lynch sarebbe ormai prossima alla scadenza del proprio contratto con la WWE e non si è ancora trovato un accordo. Stando a quanto riportato da PWInsider, la ... (zonawrestling)

Negli ultimi giorni ha fatto molto clamore il documentario dedicato alla memoria di Bray Wyatt, “Becoming Immortal”, al termine del quale è stato proiettato un ‘teaser’ che ha lasciato intendere ai fan l’imminente ritorno on-screen di Uncle Howdy, il sinistro personaggio interpretato da Bo Dallas (fratello di Wyatt). Nelle ultime ore, al WWE World di Philadelphia, la WWE ha tenuto un panel dedicato a Bray Wyatt e anche in questo caso, non ... (zonawrestling)