A Tokyo Nikkei verso una chiusura in positivo (+0,36%), dopo essere crollato ai minimo di 10 settimane nella seduta di venerdì scorso

Wall Street apre positiva, Dj +0,27%, Nasdaq +0,62% - Wall Street apre positiva. il Dow Jones registra un aumento dello 0,27% a 38.341,74, il Nasdaq avanza dello 0,62% a 15.547,35 punti, mentre S&P 500 guadagna lo 0,47% a 5.034,27 punti. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Wall Street: apre in rialzo (S&P +0,41%), scatta Gm (+5,3%) dopo i conti - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 23 apr - Apertura in rialzo a Wall Street. Oggi, entra nel vivo la settimana delle trimestrali: da qui a venerdi', circa il 30% delle societa' sullo S&P 500 pubbl ...borsa.corriere

Utili Visa in arrivo e previsioni degli analisti più accurati di Wall Street - Visa dovrebbe superare le previsioni degli analisti nel Q2: espansione dei servizi e prospettive di crescita allettanti per gli investitori.it.benzinga