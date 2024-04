Borse asiatiche positive sulla scia di Wall Street Yen ai minimi da 34 anni

Le tensioni in Medio Oriente alimentano il senso di pessimismo. Ma alcuni analisti suggeriscono che la Fed potrebbe tagliare i tassi almeno una volta nel corso dell’anno (ilsole24ore)

Listini in rialzo dopo i guadagni di Wall Street, con l’attenzione spostata sui principali dati sui prezzi al consumo statunitensi previsti per oggi (ilsole24ore)

Tokyo chiusa per festività. Yen in calo sul dollaro dopo il rialzo dei tassi deciso da Bank of Japan (ilsole24ore)