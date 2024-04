Volley serie B1

(Di martedì 23 aprile 2024) La Fgl-Zuma Castelfranco centra un altro record in questa straordinaria stagione. Con la fresca vittoria a Cesena la corazzata di Marco Bracci sigilla il primo posto assoluto in regoular season. La corona è sua, nessuna rivale potrà mettere in discussione questo dato di fatto. Con tre giornate di anticipo il club castelfranchese si aggiudica la vittoria del campionato del girone D con 57 punti con un vantaggio di 7 sulla vicecapolista Jesi che nel prossimo turno osserverà il proprio turno di riposo. Quindi il club biancoblù è oramai irraggiungibile e ha saputo trasformare il tour de force delle ultime 3 settimane contro le altre tre big del torneo in un tesoretto da 12 punti. Il massimo realizzabile. La Fgl-Zuma è al comando dalla prima giornata ed è sempre rimasta saldamente al vertice senza esitazioni. Ha conquistato la Coppa Italia laureandosi club più forte d’Italia e adesso ...

Conegliano c’è e batte Scandicci in gara-2 della finale Scudetto di serie A1 femminile di Volley 2023 / 2024 . Le ragazze di Santarelli soffrono ma, questa volta, vincono al quinto set con il punteggio di 23-25 25-21 19-25 25-23 15-11 rimontando sia nel quarto che nel quinto set. Le ragazze di Massimo Barbolini trovano un’altra prestazione sorprendente, ma non riescono a bissare il successo al tie-break dell’andata. La formazione di Santarelli ha ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 2 della finale dei playoff di Superlega di p alla volo 2023- 2024 tra Mint Monza e Sir Susa Vim Perugia. E’ iniziata bene per la squadra umbra la serie della finale playoff. Dopo le sofferenze iniziali, la squadra di Angelo Lorenzetti ha dato l’impressione di essere in controllo anche qualche la partita sembrava riaperta dopo il successo di Monza nel terzo ... (oasport)

Il campionato ellenico di Volley maschile va al l’Olympiacos , capitanato dall’ex azzurro Dragan Travica , che chiude sul 3-1 la serie di finale contro il Panathinaikos . Decisiva l’odierno successo in gara-4 per 3-2 (25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-12). Con la vittoria per 3-2 sul Panathinaikos , dopo una gara sofferta, con il centrale Bonatto fuori per infortunio e l’uscita del secondo centrale Djuric per uno stiramento alla fine del secondo set, ... (oasport)

Tre partenze in casa della Tecnoteam che saluta Nicolini, Meli e Fiori - In casa dell'Albese Volley sono iniziate le grandi manovre per costruire la squadra che disputerà il campionato di serie A2 femminile 2024-25. Le partenze Dopo le prime conferme di coach Mauro Chiappa ...primacomo

La New Efebo Volley di Castelvetrano vince e rimane in serie C - Rimane in serie C la New Efebo Volley di Castelvetrano. Dopo aver vinto 3 a 0 nella partita di andata, la squadra ...tp24

Nelly Volley Barletta batte Potenza 3-1 - Vittoria, finalmente vittoria. La Nelly Volley supera meritatamente per 3-1 la PM Volley Potenza e resta in corsa per la salvezza in serie C a quattro giornate dalla fine. Determinante l'apporto del " ...barlettaviva