Volley femminile - finale Scudetto A1 2023 2024 | Conegliano c’è e batte Scandicci al quint - serie in parità

(Di sabato 20 aprile 2024)c’è ein gara-2 delladiA1di. Le ragazze di Santarelli soffrono ma, questa volta, vincono alo set con il punteggio di 23-25 25-21 19-25 25-23 15-11 rimontando sia nel quarto che nelo set. Le ragazze di Massimo Barbolini trovano un’altra prestazione sorprendente, ma non riescono a bissare il successo al tie-break dell’andata. La formazione di Santarelli ha dimostrato di essere la più solida nei punti più importanti, soprattutto nelo set, doveha commesso qualche sbavatura di troppo. Non bastano alla Savino del Bene i 35 punti di Antropova. ...

Il Calendario della finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2023 / 2024 di volley Femminile : ecco il programma e le informazioni per seguire l’atto conclusivo della fase finale del campionato. ... (sportface)

Volley femminile, le convocate dell’Italia per il terzo collegiale. Si aggiungono le novaresi, spiccano Bosetti e Danesi - Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il terzo collegiale della stagione, in preparazione ...oasport

Pallavolo femminile:Talmassons sbanca il campo della Futura - Impresa in Gara 1 della finale che vale l'A1 delle friulane che dominano il match infliggendo alle 'cocche' un secco 0-3 (23-25, 20-25, 17-25) ...tuttosport