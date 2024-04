Volley minore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Si sono conclusi nel weekend scorso i primi campionatidi pallavolo: sei i tornei nazionali, e la Serie D maschile si concluderanno solo tra tre settimane, gli altri ci sono i primi verdetti, che per quanto riguarda le squadre modenesi non sono lusinghieri come negli anni passati. Serie C maschile. Con nessuna modenese vincitrice di un girone, ai playoff per una promozione in serie B parteciperà solo la Tecnoarmet Soliera 150, seconda nel girone B, in semifinale probabilmente contro il Riccione: note dolenti per quanto riguarda le retrocessioni modenesi, che saranno ben tre, Taccini Green Star Modena, Emilbronzo 2000 Castelnuovo ed Emmeti VGM Modena. Serie C femminile. Anche in questo ambito non ci sono squadre modenesi al primo posto di un girone, ma quel che rappresenta un brutto salto indietro rispetto al passato, non ci sarà ...