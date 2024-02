Volley minore. La Villa d'Oro va ko a Viadana. I rossoneri subiscono l'aggancio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cambia ancora il vertice della classifica di serie B maschile, dopo la severa sconfitta rimediata dalla National, nella temuta trasferta di: la formazione rossonera, scesa in campo con diversi problemi fisici, subisce l’aggressività dei mantovani, che con questo risultato agguantano proprio ial secondo posto, ad un solo punto dalla Kerakoll Sassuolo, che non ha avuto pietà dell’UniCarpi, lasciando alla squadra carpigiana solo 38 punti in tutto. Tutte sconfitte per 3-0 le altre tre modenesi, con la Malagoli Tensped Spezzanese che recrimina per la sfortuna che la costretta a giocare senza Flemma, Giovanardi e Ronchetti: disco rosso per il Modena, e per la Moma Anderlini, superata nettamente dall’Ama S.Martino in Rio. Nel corso della partita ...