Vlahovic | Juve? Ho la possibilità di lavorare con Allegri - uno degli allenatori più forti degli ultimi vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 aprile 2024), attaccante dellantus, ha rilasciato una lunga intervista a “L’Equipe” dove ha parlato della stagione in corso e di futuro. Dopo una stagione altalenante, l’anno sarà positivo se lantus vince la Coppa Italia e si qualifica alla Champions League? «Sarebbe bello, ovviamente, se riuscissimo in entrambe le cose, ma non possiamo essere pienamente soddisfatti, questa è la mentalità di questo club e un requisito della sua storia. Avevamo ladi lottare per il titolo, ad un certo punto non eravamo lontani. Ma essere in lotta a febbraio non significa niente e non conta. È a fine maggio che conta. I rimpianti sono inevitabili ma abbiamo ancora tanto da giocare». Personalmente stai vivendo la tua migliore stagione alla. Come spieghi questo successo dopo uno scorso anno ...