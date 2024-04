Calciomercato - Vlahovic al Psg? Lo juventino si sbilancia sul futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) La stagione di Dusancon la maglia della Juventus è stata altalenante e ildell’attaccante serbo è in bilico. “Ho sentito e letto delle voci di mercato, ma non ne sapevo niente, non me ne sono interessato. Pensavo soprattutto a prepararmi al meglio per la stagione. Mi restano due anni di contratto e sto bene qui”. Sono le parole dell’attaccante della Juventus nel corso di una intervista all’Equipe, a proposito delle voci di un interesse delsul centravanti serbo per il dopo Mbappé. “Voglio vincere qualcosa di importante con la Juventus, poi si vedrà, ne riparleremo più tardi”, ha aggiunto. Il percorso in bianconero “L’anno scorso non stavo bene fisicamente, quest’anno invece sì. Ma come sempre lavoro duro, per migliorare punti deboli e forti. Finora ho segnato 16 gol, ma avrei potuto farne di più. Voglio sempre fare ...