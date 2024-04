Vis - le scuse di Stellone ai tifosi delusi | | Dispiace per chi ci ha seguit - ci rifaremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Il giorno dopo la sconfitta il pensiero della Vis è anche per i suoiche sono rimastidal verdetto arrivato dal campo di Ssestri Levante e che non hanno risparmiato critiche sui social a squadra e società per il raggiungimento dei playout certi con la Recanatese. Il tecnicoanalizzerà con freddezza gli errori commessi dai suoi nella partita di Vercelli, ma ci tiene anche a riconciliarsi con il pubblico in vista degli spareggi salvezza per restare in serie C: "Mi spiace per la squadra – dice– perché in settimana avevo visto segnali importanti che mi avevano reso fiducioso sul buon esito della trasferta. Ma mi spiace anche per chi ci hai in tribuna, per queiche hanno fatto il viaggio e che sono venuti a incoraggiarci, a sostenere la ...