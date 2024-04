Caso Burgos | le scuse non bastano | il provvedimento di Movistar

Burgos, la frase shock su Yamal costa cara: la decisione di Movistar - Il provvedimento dell'emittente televisiva contro l'ex assistente di Simeone per la frase rivolta al talento del Barcellona ...tuttosport

Burgos, costa carissimo la frase shock su Yamal: licenziato dall'emittente Movistar - L'ex portiere argentino vedendo il 16enne del Barcellona che usciva dal campo palleggiando aveva detto in studio “Deve fare attenzione, se le cose vanno male finirà a un semaforo”: "giallo" inoltre pe ...gazzetta

Champions League, Burgos frase choc su Lamal: “Se non gli va bene finisce al semoforo”, poi le scuse dell’ex secondo di Simeone - il Caso Vinicius ha occupato le prime pagine dei giornali per diverso tempo e ora arriva l’ennesima uscita sbagliata in occasione del match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona con ...sport.virgilio