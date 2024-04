Violenza contro i medici | senza interventi ci scappa il morto

(Di mercoledì 17 aprile 2024). Caiazza:una soluzione vera, prima o poi ciil! Non arriviamo a dover poi fare la triste affermazione “Ve l’avevamo detto”.Oggi Mirandola, Modena! Ieri Giugliano e Quarto, Napoli! I fenomeni didi Famiglia a causa di improprie richieste di certificati non si placano. Ieri un medico dina generale è stato aggredito da un assistito, poiché quest’ultimo pretendeva che il sanitario gli certificasse dieci giorni di malattia, piuttosto che due. Sono arrivate le solite parole di solidarietà di varie figure istituzionali come Presidente dell’Ordine dei ...

Pomeriggio di forti contestazioni a La Sapienza di Roma, dove gli studenti hanno manifestato in corteo contro la decisione del Senato Accademico di non interrompere le collaborazioni con Israele . ... (open.online)

Roma, 17 aprile 2024 – Donne in Vaticano : l’associazione tutta al femminile nata a fine 2016 oggi pomeriggio in un convegno affronta anche il tema della violenza e propone un percorso. “ Donne e ... (quotidiano)

FLASH MOB contro LE GUERRE: A SIENA LE DONNE IN CAMMINO - Oltre cinquanta donne vestite di nero hanno sfilato in silenzio per le vie del centro di Siena domenica pomeriggio, unite alle Donne in Cammino per la Pace provenienti dalla Valdelsa, per chiedere il ...oksiena

Studenti de La Sapienza in rivolta: ‘Sciopero della fame contro il genocidio’ - Proseguono le iniziative degli studenti a La Sapienza. Due ragazzi si sono incatenati davanti al rettorato per dire: 'Basta al genocidio' ...ilcorrieredellacitta

Alà dei Sardi. Violenza privata e rapina in concorso: arrestati due giovani - Nei giorni scorsi, la Stazione Carabinieri di Alà dei Sardi ha ricevuto un ordine di carcerazione per l’esecuzione di una pena a carico di due giovani del paese ...sardegnalive