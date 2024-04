Victoria Beckham lancia la collezione low cost… ma non la indossa

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 23 aprile 2024) E’ il momento di! La donna che ha ottenuto successo in molti ambiti, dalla musica alla moda, ha appena compiuto 50 anni: ampi festeggiamenti e bilanci decisamente positivi accompagnano il passaggio di decade. E anche unaincredibilmente low cost, appenata: quella con Mango. I 50 anni di Posh Spicee Davidpronti per il partyCon un super party da 250mila sterline,ha festeggiato 50 anni, insieme al marito David, ai quattro figli e a circa un centinaio di amici. “F**k, I’m fifty (f*****o, ho cinquant’anni), ha fatto scrivere sulla maglietta in omaggio ai selezionatissimi ospiti, ma la verità è che Posh Spice non può che essere contenta di come sia andata la ...