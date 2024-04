Tom Cruise ha fatto la breakdance al party per il 50° compleanno di Victoria Beckham

Suri Cruise ha da qualche giorno (18 aprile) compiuto 18 anni, e per quanti la ricordavano bambina con le scarpe con il tacchetto sarà stato sorprendente vederla nelle nuove immagini diffuse dall’agenzia Ipa, mentre passeggia per le strade di New York. Schiva e discreta, la figlia del divo di Top Gun e dell’attrice Katie Holmes non è mai andata sotto i riflettori, e le uniche foto che si hanno di lei nel corso degli anni sono quelle paparazzate ... (news.robadadonne)