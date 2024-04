Veronica Peparini torna ad allenarsi in palestra a un mese dal parto – FOTO

Veronica Peparini in palestra ad un mese dal parto: “Non cammino…” - Ritorno in palesta per Veronica Peparini che a poco più di un mese dal parto delle gemelline ha voluto mettersi alla prova.donnaglamour

''Muscoli zero, pancia tanta'': Veronica Peparini torna per la prima volta in palestra poco più di un mese dopo aver partorito a 53 anni - ''Muscoli zero, pancia tanta'': Veronica Peparini torna per la prima volta in palestra poco più di un mese dopo aver partorito a 53 anni ...gossip

Veronica Peparini, ritorno in palestra a un mese dal parto delle gemelline: «Domani non cammino» - La vita di Veronica Peparini e Andreas Muller è stata completamente stravolta dall'arrivo di Penelope e Ginevra, le loro due gemelline nate il 18 marzo. Le ...leggo