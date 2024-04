Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano il primo mese da genitori

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di venerdì 19 aprile 2024)hanno festeggiato il loroda: il ballerino e la coreografa, che il 18 marzo 2024 hanno dato il benvenuto alle loro due gemelle Penelope e Ginevra, hanno postato un video Instagram nel quale si mostrano mentre, in tenuta da casa, tengono in braccio le due piccole. “A casa, sfatti, senza trucco né parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti allo specchio per sistemarci…”, ha scritto l’ex concorrente di Amici nella didascalia. “Oggi undalla vostra nascita”. Ma questa non è la prima volta cheparla del suo essere diventato papà sui social. Poco dopo la nascita delle due gemelle, il ballerino aveva raccontato su Instagram le emozioni ...