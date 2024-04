(Di martedì 23 aprile 2024) Si scatena il caos in studio dopo un'affernmazione dele Soniascende in capo per bacchettare il naufrago

C’è Posta per Te, la storia difficile quanto delicata di Tiziana, Francesca e Pompeo . pubblico inferocito nella puntata di ieri, sabato 17 febbraio, durante la quale Maria De Filippi ha fatto entrare i tre protagonisti. La madre, Tiziana, non parla con la figlia dal 26 dicembre 2022, giorno in cui Francesca è diventata mamma. Da allora i tre non hanno rapporti. Il motivo? A quanto pare Tiziana ha risposto male al telefono al ... (caffeinamagazine)

Una Giorgia Meloni a tutto campo, quella che risponde ai giornalisti a margine della cerimonia per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Molise, cerimonia che si è tenuta al teatro Savoia a Campobasso. Si parte da uno dei temi di più stringente attualità, con buona pace della sinistra e della stampa progressista che cerca di nascondere il caso: la vicenda che riguarda Antonio Decaro, il sindaco di Bari, ... (liberoquotidiano)

C'è stato uno scontro pesantissimo tra Sonia Bruganelli e il naufrago Pietro : "Vergognatevi", ha detto lui riferendosi all'opinionista che ha ribattuto: "Sono pagata per stare qua, tu sei pagato per stare là".Continua a leggere (fanpage)

"Vergognatevi". "Non ti permettere". Lite tra Bruganelli e il poeta all'Isola dei famosi - Si scatena il caos in studio dopo un'affernmazione del Poeta e Sonia Bruganelli scende in capo per bacchettare il naufrago ...ilgiornale

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Bruganelli versione Cinquetti (7), Artur camaleonte (8), Edoardo ci sei mancato (9) - Quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2024, il reality non ingrana la marcia giusta. Troppo "pettinato" e impostato, questa non è l'Isola che ci aspettavamo. Troppi i casi che si insabbiano, dalla ...ilgazzettino

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli sbotta in diretta contro Pietro Fanelli: "Non ti permettere più" (VIDEO) - L'opinionista Sonia Bruganelli furiosa contro il giovane naufrago Pietro Fanelli: scontro in diretta a L'Isola dei Famosi.comingsoon