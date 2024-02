“Vergognatevi” C’è Posta per te | violenza choc su Pompeo e Francesca | il pubblico non perdona

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) C’èper Te, la storia difficile quanto delicata di Tiziana,inferocito nella puntata di ieri, sabato 17 febbraio, durante la quale Maria De Filippi ha fatto entrare i tre protagonisti. La madre, Tiziana, non parla con la figlia dal 26 dicembre 2022, giorno in cuiè diventata mamma. Da allora i tre non hanno rapporti. Il motivo? A quanto pare Tiziana ha risposto male al telefono al genero. L’episodio:hanno un incidente e Tiziana aggredisce lui affermando che se la figlia avrà problemi con la gravidanza la colpa è sua. Ma non è tutto. La figlianon parla neppure al padre, anzi accusa la mamma di non aver avuto il coraggio di lasciarlo nonostante lui trattasse male sia lei sia i ...