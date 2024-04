Valentino Rossi rivela | Prima dell’Inter tifavo questa squadra…

(Di martedì 23 aprile 2024) Le parole di, ex campione di Moto GP e grande tifoso, dopo la vittoria dello scudetto dei nerazzurriha parlato in uno speciale di Sky Sport sullo scudetto. SCUDETTO – «Inannata ci sono stati un sacco di protagonisti, tantissimi che hanno giocato bene e mi sono piaciuti: molto

Della relazione tra il cantante e la giornalista si vocifera da un anno, ma fino ad oggi non avevamo nessuna foto della coppia. Ora è arrivata pure quella: i due hanno posato sul podio della 6 Ore a Imola, raggianti, con Valentino Rossi e Francesca ...

“In questa annata ci sono stati un sacco di protagonisti, tantissimi che hanno giocato bene e mi sono piaciuti: molto Dimarco, Mkhitaryan, Thuram. Ma secondo me l’uomo dell’anno è Lautaro Martinez, con i suoi gol ci ha portato su. È riuscito a ...

Valentino Rossi secondo nel Wec a Imola, è il primo podio: «Una gioia, la MotpGp è più facile» - Valentino Rossi festeggia davanti al pubblico di casa nella Sei Ore del Mondiale Endurance: «La MotoGp è più facile». Doppietta per il team Wrt con le Bmw M4 nella classe LMGT3 ...corriere

MotoGP a Jerez, la pista dei duelli spettacolo: Rossi-Gibernau sempre nella memoria - Nel fine settimana torna in pista il Motomondiale sulla pista spagnola, teatro in passato di battaglie memorabili. La più viva quella tra il pesarese e l'iberico nel 2005 ...gazzetta

IL COMMENTO - Valentino Rossi: "Lautaro Martinez è l'uomo dell'anno" - "In questa annata ci sono stati un sacco di protagonisti, tantissimi che hanno giocato bene e mi sono piaciuti: molto Dimarco, Mkhitaryan, Thuram. Ma secondo me l'uomo dell'anno è Lautaro Martinez, co ...napolimagazine