Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti - la prima foto insieme sui social con Valentino Rossi

Bologna, 12 aprile 2024 – Vasco Rossi è rimasto bloccato nel traffico sui colli bolognesi e in sella alla sua moto ha iniziato a canta re ‘50 Special’ di Cesare Cremonini : una scena ripresa da alcuni fan presenti che hanno immediatamente condiviso tutto online, mentre Vasco ha direttamente pubblicato qualche secondo dell’intonazione sui suoi social. Inevitabile la reazione di Cesare Cremonini , che poco dopo ha condiviso il video scrivendo “C’è ... (ilrestodelcarlino)

Sono trascorsi due anni dall’ultimo progetto discografico di Cesare Cremonini. Ma dopo un tour e tantissimi singoli di successo, finalmente il cantautore bolognese è tornato nello studio discografico per iniziare a registrare il prossimo album. Con lui, un team d’eccezione. A più di due anni dall’uscita de La ragazza del futuro, anticipata dal singolo Colibrì, Cesare Cremonini torna nello studio discografico per iniziare a mettersi all’opera ... (velvetmag)