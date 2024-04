Usa il garage come deposito per la droga | sequestrati 22 chili di hashish

(Di martedì 23 aprile 2024) Prato, 23 aprile 2024 – Aveva preso in affitto uncon cantina e lo utilizzavaper la. Protagonista un 31enne italiano residente a Prato, già arrestato e condannato in passato per reati connessi agli stupefacenti. All’interno del locale, che si trova nel quartiere residenziale del Soccorso, la polizia di Stato ha trovato 22di. Laè stata sequestrata e il 31enne arrestato. In base alle ricostruzioni della polizia, gli agenti hanno seguito gli spostamenti dell’uomo intercettandolo nella mattina di ieri mentre usciva di casa per andare a lavoro. Gli agenti hanno controllato il domicilio del 31enne dove è stata trovata della. Poi hanno proceduto a controllare il. Qui gli agenti ...

Due giovani, un uomo e una donna, sono stati trovati morti questa mattina all’interno di un garage condominiale nel quartiere Secondigliano, a Napoli . Nessuna ipotesi è esclusa , nemmeno quella delle esalazioni provenienti dalla vettura o da una vecchia stufa. La coppia infatti potrebbe essere rifugiata nel box in cerca di intimità. A trovare i corpi sabato mattina sarebbe stato il padre di una delle vittime. In corso i rilievi dei carabinieri. (tg24.sky)

Milano , 28 marzo 2024 – garage utilizzato come centrale dello spaccio . E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale in uno stabile privato, in zona Barona, a Milano . Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini di un viavai sospetto, l’edificio è subito stato messo sotto controllo. E gli agenti hanno potuto rendersi conto del movimento di numerose auto di non residenti che entravano quotidianamente in un box, si fermavano pochi minuti ... (ilgiorno)

Roberta, la sposa derubata del suo abito: «Era in una valigia in garage, i ladri l'hanno portato via» - Stezzano, impiegata di 33 anni lancia un appello sui social:«Se lo riconoscete un qualche negozio dell'usato, contattatemi» ...bergamo.corriere