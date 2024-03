Milano | usa il garage come centrale di spaccio di droga | incastrato da viavai sospetto Arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 –utilizzatodello. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale in uno stabile privato, in zona Barona, a. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini di un, l’edificio è subito stato messo sotto controllo. E gli agenti hanno potuto rendersi conto del movimento di numerose auto di non residenti che entravano quotidianamente in un box, si fermavano pochi minuti e poi se ne andavano. E’ stato quindi organizzato un ulteriore appostamento, con un agente nella zona del box e due pattuglie in attesa del via vai di auto. Una vettura è stata fermata e l’uomo che si trovava nell’abitacolo è stato sottoposto a perquisizione dagli agenti, oltre che al sequestro del cellulare ...