Urso - Italia-Egitto insieme per settore spaziale in Africa

(Di martedì 23 aprile 2024) È stato siglato al Cairo un Memorandum of Understanding tra l'Agenziana, rappresentata dal presidente Teodoro Valente e l'AgenziaEgiziana, rappresentata dal ceo Sherif Mohamed Sedky, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy con la delega alle politiche aerospaziali Adolfo. Il MoU - spiega una nota del Mimit - ha per obiettivo principale il rafforzamento della collaborazione neltraedal fine di favorire investimenti e partnership a lungo termine. La collaborazione tra l'ASI e l'EgSA faciliterà, infatti, gli investimenti nelanche da parte delle industrie del. "L'può essere ...

"Un Elicottero militare a doppia elica ha appena attraversato il centro di Roma a bassa quota portando una enorme bandiera italiana tenuta spiegata con una asta in giù. Ma che roba è?". Una domanda che sui social si sono fatti in tanti. E la risposta è arrivata a stretto giro. A dare spiegazioni... (today)

Belen e Barbara D’Urso , la notizia bomba che sconvolge la tv italiana . È un periodo di grande fermento per la tv generalista: dopo anni di duopolio tra Rai e Mediaset, ora arriva il momento del ‘terzo incomodo’. Parliamo di Warner Bros Discovery che hanno tutta l’intenzione di portare via tutti i cavalli di razza dalla scuderia Rai. Dopo Crozza, Fazio e Amadeus, adesso arriva il momento di altri due nome che fanno tremare la terra sotto i piedi ... (caffeinamagazine)

ministro dell’Industria e del made in Italy. Un incarico che per Adolfo Urso , scelto da Giorgia Meloni per comporre la sua squadra di governo, è recentemente diventato sinonimo di polemiche, soprattutto quando di mezzo ci sono le eccellenze italiane . L’esponente di Fratelli d’Italia aveva fatto parlare di sé nei giorni scorsi per le contestazioni a Stellantis, gruppo partecipato Exor che controlla anche Repubblica: al ministro non era piaciuta ... (thesocialpost)

Spazio, al via accordo per rafforzare collaborazione Italia-Egitto - Milano, 23 apr. (askanews) – Il rafforzamento della collaborazione nel settore spaziale tra Italia ed Egitto per favorire investimenti e partnership a lungo termine. E’ il principale obiettivo del un ...askanews

Italia ed Egitto insieme per sviluppo del settore spaziale in Africa - IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - E' stato siglato al Cairo un Memorandum of Understanding tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) rappresentata dal presidente ...italpress

Urso, Italia-Egitto insieme per settore spaziale in Africa - È stato siglato al Cairo un Memorandum of Understanding tra l'Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal presidente Teodoro Valente e l'Agenzia Spaziale Egiziana, rappresentata dal ceo Sherif Mohame ...ansa