Elicottero militare sui cieli di Roma | il ministro Urso | Simboleggia l' eccellenza italiana

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Una doppia elica ha appena attraversato il centro dia bassa quota portando una enorme bandieratenuta spiegata con una asta in giù. Ma che roba è?". Una domanda che sui social si sono fatti in tanti. E la risposta è arrivata a stretto giro. A dare spiegazioni...

Elicottero militare sui cieli di Roma. Dubbi sui social, poi la spiegazione del ministro: "Simboleggia l'eccellenza italiana" - "Un Elicottero militare a doppia elica ha appena attraversato il centro di Roma a bassa quota portando una enorme bandiera italiana tenuta spiegata con una asta in giù. Ma che roba è". Una domanda ch ...today

Made in Italy: M5s, Elicottero militare follia, chi paga - "In un tempo di pre guerra, in cui i cieli di mezzo mondo sono pieni di elicotteri che sganciano bombe, il governo Meloni ha pensato di festeggiare la giornata del made in Italy facendo scorrazzare in ...ansa

Kiev, esercito russo "in superiorità numerica" spinge su Chasiv Yar - Il Canada consegnerà 450 droni all'Ucraina Il ministero della Difesa ucraino ha accolto con favore l'inizio del trasferimento di 450 droni SkyRanger canadesi entro l'estate. A febbraio, il paese norda ...msn