Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 23 04 24

(Di martedì 23 aprile 2024) Per scriveredidi oggi io ho bisogno di contare fino a 10, 100, 1000. Perché se io dovessi dire tutto ciò che davvero mi passa per la testa sullo SCHIFO andato in onda oggi, probabilmente mi esporrei al rischio di molteplici querele. Io sul trono di Daniele Paudice non riponevo chissà quali speranze, l’antifonatipologia di mentalità del tronista, era già ben chiara da un pezzo. Ma mai e poi mai avrei pensato di poter assistere ad unache mi avrebbe disgustata a tal punto. Daniele in esterna bacia Marika, la ragazzi siciliana. Marika, arrivata a centro studio, ha un breve scambio di battute con Gaia Gigli in cui fa presente che la corteggiatrice le avrebbe dato della ragazza leggera. Daniele sceglie di eliminare ...

Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha scelto Raffaella, la zia Laura (ex moglie di Gianni Morandi): «Ero preoccupata» - A Brando Ephrikian sono bastati pochi mesi per innamorarsi. Per scendere dal trono e vivere la sua storia d'amore con Raffaella Scuotto. E poco importa se lui è di Treviso e lei ...ilmattino

Le persone curate da un medico donna sopravvivono di più: il nuovo studio su circa 800mila pazienti ricoverati - Se vuoi vivere più a lungo consulta una dottoressa. A stabilire un nesso tra longevità dei pazienti e il sesso dei medici è uno studio pubblicato sulla rivista Annals ...ilmessaggero

La lista Modena Civica ufficializza i 32 nomi per le elezioni Comunali - Una squadra con 21 Uomini e 11 Donne, che è una sintesi tra nomi giovani (sono tantissimi gli under 30 e under 40) e persone di esperienza, tutte accomunate da un unico comune denominatore: non essere ...modenatoday