L’ha fatta piangere Uomini e Donne - finisce in lacrime per Ernesto La verità l’ha fatta crollare

(Di martedì 23 aprile 2024)fauna dama. Il cammino del cavaliere nel dating show di Canale 5 è cambiato radicalmente nelle ultime settimane. La rottura con Barbara De Santi, piena di veleni, ha spinto l’uomo a conoscere altre. Decisiva era stata la telefonata che la dama aveva fatto ad una sua nipote, cosa che aveva molto indispettito. Il pubblico era parso dalla sua parte. Durante la puntata di martedì 23 aprile, comunque, al centro studio sono andati anche altri protagonisti. Nel Trono Over, in particolare, Cristiano e Giulia si sono ritrovati e hanno fatto pace dopo alcune incomprensioni. Jasna Amodei e Aurora Tropea hanno attaccato la dama accusandola di fare tutto in modo premeditato e tirando in ballo un suo post. Giulia, però, si è difesa e ha dimostrato ...