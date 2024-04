Una vita per la bellezza - con Pina Gandolfi e L’Oréal Paris

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 aprile 2024) Hai avuto unaricca di esperienze?Sì. E mi sono divertita moltissimo! La moda non è arrivata per caso, alle medie vestivo in modo originale. Ma non mi sentivo diversa, era la mia personalità. A 15 anni mi sono diplomata in pianoforte al conservatorio: dopo aver passato 7 ore al giorno a studiare, ho iniziato a vivere. Negli anni sono stata giornalista, caporedattore, direttore moda, ma anche consulente per tanti marchi. Crearerende lamigliore. Durante il Covid poi ho datoa un sogno, il mio marchio di camicieG Milano: realizzate in modo sostenibile, con preziosi tessuti di stock. Otto modelli creati a mano dalle donne della milanese Cooperativa Alice con un progetto di formazione, reinserimento e formazione, imparando a ricostruire il proprio futuro. Merito anche di mia ...