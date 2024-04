Il capannone dei rifiuti confiscato alla mafia Avrà una seconda vita per il bene della comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Terminimanifestazione di interesse chiusi da pochi giorni, tre domande pervenute al protocollo. Ora scatterà il bando per l’assegnazione definitiva: e per ildi via Fermi-Galilei, che finì nel 2018 sotto la lentemagistratura nell’ambito di una colossale (e nazionale) indagine sul traffico illecito di, sarà finalmente nuova. La manifestazione di interesse per la riassegnazione del, una “prima“ assoluta sul territorio gessatese, ma pioniera in generale in zona, era stata battuta a fine gennaio. I soggetti candidati all’assegnazione del, si scrisse a chiare lettere, avrebbero dovuto essere significativamente "organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione ...