Un minuto di silenzio per ricordare l' incidente sul lavoro in cui venerdì scorso ha perso la vita Manuel Cavanna

SAN MINIATO "L’Istituto Carlo Cattaneo di San Miniato si stringe con grande affetto alla famiglia di Mattia Giani ricordando la sua presenza tra i banchi di scuola delle nostre classi. Abbiamo visto, fin dal suo ingresso al Cattaneo, risplendere nei suoi occhi l’amore per lo sport e per la vita" . La scuola superiore che Mattia aveva frequentato fino a sette anni fa ha voluto così ricordare il suo ex studente anche con un messaggio sul display ... (lanazione)

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è in lacrime durante il minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, il calciatore ventiseienne morto pochi giorni a causa di un malore che lo ha colpito durante una partita di Eccellenza. Tutto il mondo del calcio è scosso da questa tragedia, ma in particolare il difensore giallorosso, perché la sorella è fidanzata con il fratello di Giani, Elia, e dunque Mattia era amico di famiglia e “di casa” per ... (sportface)