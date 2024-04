Un minuto di silenzio a scuola | Nei suoi occhi risplendeva l’amore per lo sport e per la vita

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è in lacrime durante il minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, il calciatore ventiseienne morto pochi giorni a causa di un malore che lo ha colpito durante una partita di Eccellenza. Tutto il mondo del calcio è scosso da questa tragedia, ma in particolare il difensore giallorosso, perché la sorella è fidanzata con il fratello di Giani, Elia, e dunque Mattia era amico di famiglia e “di casa” per ... (sportface)

lutto nel mondo del rugby italiano: lunedì 15 aprile, all’età di sessantacinque anni, è Morto l’ex giocatore Fabio Trentin che era malato tempo. La notizia è stata annunciata dalla Federazione Italiana rugby con un comunicato sul proprio sito ufficiale. l’ex mediano di apertura aveva giocato nel Petrarca Padova nella prima metà degli Anni ’80, conquistando con il club della sua città natale due titoli di campione d’Italia, nel 1980 e nel ... (ilfattoquotidiano)

La notizia della morte di Mattia Giani ha sconvolto non solo il mondo del calcio ma l’intera Italia. anche la Lega di Serie A partecipa al dolore del famiglia del giovane calciatore. L’omaggio ci sarà anche prima del fischio d’inizio di Milan-Inter. RACCOGLIMENTO – Mattia Giani questa mattina si è spento all’ospedale Careggi di Firenze. Il giovane di ventisei anni, calciatore del Castelfiorentino, ieri aveva accusato un malore nel corso di una ... (inter-news)

Firenze, 15 aprile 2024 – Il mondo del calcio è sotto choc per la morte di Mattia Giani, il giocatore del Castelfiorentino United spirato dopo un malore avvenuto sul campo di gioco a campi Bisenzio, durante Lanciotto campi – Castelfiorentino United. E adesso la Figc ricorderà il giovane. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per ... (lanazione)

La decisione della FIGC dopo la Morte di Mattia Giani, calciatore di 26 anni ex Empoli. tutti i dettagli in merito La FIGC ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi per laMorte di Mattia Giani, ex Empoli. Di seguito le parole di Gabriele Gravina. COMUNICATO – «Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della Federazione Italiana […] (calcionews24)