(Di martedì 23 aprile 2024) Per quantoassicuri che continuerà l’azione legale contro la vendita dellaTelecom a Kkr, la sua decisione di astenersi dal voto sul rinnovo del cda ha contribuito all’allineam... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È Bari , seguita da Imperia e la provincia della Bat (Barletta-Andria-Trani) la Città con il miglior clima in Italia: il capoluogo pugliese è al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, nella classifica pubblicata oggi ...

MediaWorld propone per il weekend di Pasqua un No IVA solo online dedicato ai televisori e ci sono alcune offerte molto interessanti. Ecco i migliori TV OLED da prendere in considerazione.... Leggi tutto

10 nuovi camion " Green " sono entrati a far parte della flotta del Polo Logistico FS, all'interno del piano Industriale per aumentare l’autoproduzione dei servizi di trasporto su gomma " Green "

Ultimo miglio per la rete Tim. L'astensione di Vivendi e la conferma di Labriola agevolano la cessione - La Banca d’Italia indica come devono essere gli incentivi in vista della direttiva "Case green": l'opposto del 110%. Aiuti solo ai più poveri, ruolo del privato, sostenibilità finanziaria, costi certi ...ilfoglio

Via libera al Patto di stabilità, ma l'Italia non lo vota - Una votazione rapida, con una maggioranza che non lascia spazio a dubbi ma nella quale spicca un grande assente: l'Italia. Il nuovo Patto di stabilità e crescita è all'ultimissimo miglio prima di entr ...laregione.ch

Comunali 2024, Caposiena fuori dalla corsa Fake news. E cita Silvio: “San Severo è il paese che amo” - Si rincorrono furiosamente almeno due fake news nella caotica campagna elettorale delle prossime amministrative di San Severo. La prima riguarda ...immediato