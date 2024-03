Città italiane con il miglior clima | vince Bari | all’ultimo posto Belluno | la classifica completa

Per la prima volta una provincia del Sud conquista il primo posto nella classifica del Sole 24 Ore che mette in fila le città italiane con il clima miglior e: a trionfare è Bari . Il capoluogo ... (tpi)

Carovita in Italia. La top 10 dell’aumento dei costi per le famiglie vede al primo posto Milano, a seguire altre città piccole e grandi del Nord Italia e non. Il quadro degli aumenti annui in euro e ... (informazioneoggi)