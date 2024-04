UFFICIALE – Napoli-Roma - parte la vendita libera | un settore sarà inagibile

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 aprile 2024), è partita ladei biglietti per il big match, un: la motivazione comunicata dal club Domenica 28 aprile alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona. Il match in questione è forse l’ultima spiaggia per gli azzurri per continuare a sperare in una miracolosa qualificazione in Champions League. Tuttavia, anche una vittoria contro i giallorossi potrebbero non bastare. Ieri ilha comunicato, sul proprio sito, che lasarebbe slittata. Inizialmente prevista per ieri, lunedì 22 aprile alle 12:00, i tifosi azzurri hanno potutomente acquistare ...