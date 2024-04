UFFICIALE – Inter Campione d’Italia - scucito lo Scudetto al Napoli

Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan per il Derby contro l’Inter. Diverse le novità di Pioli, al centro dell’attacco ecco Rafael Leao Ci siamo, manca davvero poco all’attesissimo Derby tra Milan e Inter, valevole per la 33esima giornata di Serie A. Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan. Stefano Pioli ha deciso di mettere mano all’undici iniziale con alcune grosse novità. In porta Mike Maignan, come terzini agiranno Davide Calabria ... (dailymilan)

Il derby è ormai alle porte. Non sarà della partita uno dei protagonisti. Il calciatore non sarà neanche in panchina in vista di Milan-Inter. Vincere e cucire la seconda stella. Questo è l’imperativo in casa Inter, ad un passo dal grande traguardo. In casa Milan, invece, “salvare l’onore” è il grido che deve accompagnare Leao e soci in questo derby di Milano numero 239. Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League inflitta dalla Roma, i ... (rompipallone)

Gratta e Vinci, UFFICIALE: approvato il nuovo tagliando che già sta facendo parlare di sé. Ecco come si gioca e tutto quello che c’è da sapere Adesso è UFFICIALE. Si può giocare al nuovo Gratta e Vinci che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di mettere in vendita. C’è una novità però, che non è di poco conto soprattutto per quelle persone che vanno a giocare solamente in tabaccheria. Il nuovo tagliando è online. Gratta e Vinci ... (ilveggente)

La Lega di Serie A ha appena diramato le date e gli orari per le partite del prossimo turno: ecco la decisione su Napoli- Roma e sull’Inter C’era molta attesa per scoprire gli orari delle partite del prossimo turno di Serie A, in programma tra venerdì 27 e lunedì 29 aprile. In particolare, i temi caldi erano due. Il primo riguarda la capolista, l’Inter, che, se non riuscisse a raggiungere la matematica conquista del titolo nel derby contro il ... (rompipallone)

L’amarezza è già stata smaltita. Dopo il pari Interno maturato nella posticipo di domenica sera a San Siro contro il Cagliari, all’Inter servono tre punti lunedì 22 aprile nel derby contro il Milan per l’aritmetica certezza del ventesimo Scudetto. Un appuntamento che calciatori e tifosi nerazzurri hanno segnato con il famoso “cerchietto rosso” sul calendario, ma che non rappresenta un’ossessione o una partita da dentro o fuori. Il cammino ... (ilgiorno)