Ucraina-Russia - le notizie di oggi in diretta

Kiev: "Intercettati e distrutti 15 dei 16 Shahed lanciati in nottata da Mosca" E' di sette feriti , tra loro due bambini , il bilancio dell'attacco sferrato in nottata contro la città ucraina di Odessa . Nel darne notizia, le Forze di difesa che operano nella parte meridionale del Paese hanno precisato che tra i feriti ci sono […] (sbircialanotizia)

Russia, offensiva verso la città Ucraina di Chasiv Yar: ecco perché è così importante (in vista della parata del 9 maggio) - L'escalation delle tensioni nel conflitto tra Russia e Ucraina, segnata dal tentativo russo di conquistare la città di Chasiv Yar in tempo per la Parata della vittoria del 9 ...ilgazzettino

Guerra in Ucraina, l'Isw svela i piani di Putin: ecco l'offensiva a Kharkiv - Il Cremlino ha lanciato un’operazione mediatica per convincere gli ucraini a lasciare Kharkiv, la seconda città più grande ...iltempo

Cremlino chiede agli ucraini di lasciare Kharkiv in vista di offensiva - Il Cremlino ha lanciato un'operazione mediatica per convincere gli ucraini a lasciare Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, in vista di una possibile offensiva. E' quanto mettono in luce ...adnkronos