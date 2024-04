Ucraina-Russia - droni su Odessa | 7 ferit - tra cui 2 bambini

(Adnkronos) – E' di sette feriti , tra loro due bambini , il bilancio dell'attacco sferrato in nottata contro la città ucraina di Odessa . Nel darne notizia, le Forze di difesa che operano nella parte meridionale del Paese hanno precisato che tra i feriti ci sono due bambini . Almeno 14 appartamenti sono risultati danneggiati a seguito dell'attacco […] L'articolo Ucraina-Russia , droni su Odessa : 7 feriti , tra cui 2 bambini proviene da ... (webmagazine24)

L'Ucraina sta incassando i miliardi di dollari di aiuti statunitensi tanto richiesti al Congresso da tempo, tuttavia, sembra che non saranno sufficienti a risollevare la sua situazione di fronte all'avanzata russa nell'oblast di Dometsk. Mosca ha annunciato che le sue forze hanno guadagnato territorio vicino alla città chiave del campo di battaglia di Chasiv Yar,