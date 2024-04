Uccise la figlia di 3 mesi soffocandola | condannato a 29 anni di carcere

(Di martedì 23 aprile 2024) Ha soffocato e ucciso ladi soli tre, mentre si trovava in ospedale. Un gesto terribile per il quale Giuseppe Difonzo, 36di Altamura, è stato giudicato colpevole ea 29di. Il drammatico episodio era avvenuto all’ospedale pediatrico “GiovXXIII” di Bari nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016. La sentenza è stata emessa proprio in queste ore dalla Corte d’Assise d’appello di Bari (presidente Ornella Gozzo, giudice a latere Vito Fanizzi) al termine del giudizio d’appello bis. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’imputato avrebbe soffocato la figlioletta durante un ricovero ospedaliero. La piccola era nata nell’ottobre del 2015 ed era poi tornata più volte nella struttura a causa di crisi respiratorie ...

