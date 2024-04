Uccise moglie e figlia a martellate nel sonno | fa ricorso contro l' ergastolo | incapace di intendere e di volere

(Di martedì 16 aprile 2024) Alessandro Maja ha depositato in Cassazione illa condanna all'confermata in appello lo scorso febbraio per il duplice omicidio noto come la strage di Samarate.Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 il geometra 60ennelaStefania Pivetta e la...

Per Franco Panariello , l'uomo che il 14 ottobre Uccise a coltellate l'ex moglie Concetta Marruocco nell'Anconetano, la Procura ha chiesto il giudizio immediato . La coppia si stava separando, il ... (fanpage)

Alessandro Maja ha presentato ricorso in Cassazione . L'uomo, condannato all'ergastolo, è accusato di aver tentato di sterminare la sua famiglia a Samarate.Continua a leggere (fanpage)

Rosa e Olindo, una nuova udienza per la revisione del processo: “Ecco perché sono due innocenti in carcere” - Per la strage di Erba sono stati condannati all'ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano. Chiesto il processo di revisione sulla base di novità ...unita

Simona Ventura: "Da giovane ho abortito, ma il padre non lo ha mai saputo" - La vita di Simona Ventura, nonostante i successi, non è stata semplice. La conduttrice ha infatti dovuto affrontare il divorzio da Stefano Bettarini, le maldicenze sul suo consumo di droghe e ha quasi ...tgcom24.mediaset

Uccise moglie e figlia, Alessandro Maja fa ricorso in Cassazione: “Un calvario continuo per la famiglia” - Alessandro Maja ha presentato ricorso in Cassazione. L'uomo, condannato all'ergastolo, è accusato di aver tentato di sterminare la sua famiglia a Samarate ...fanpage