Una casa degli orrori, teatro di «violenze sadiche», quella in cui un bambino di 3 anni ha subito bastonate e torture per «qualche piccolo capriccio» fatto alla...

Uccide la mamma e le taglia una mano: col dito voleva prelevare i soldi dal bancomat - I fatti sono avvenuti nella città di Salvador, capitale dello stato brasiliano di Bahia. La polizia ha arrestato il 21enne Jose Natan Carvalho: il ragazzo ha spiegato di aver agito nell’ambito di un ...fanpage

Miracolo a Gaza: la mamma incinta uccisa in un raid, la piccola nasce col cesareo - Miracolo a Gaza dove una bambina è venuta alla luce nell’ospedale degli Emirati dopo la morte della madre, uccisa in un raid israeliano a Rafah. I sanitari ...gazzettadelsud

Giugliano in lutto, giovane mamma muore a causa di un brutto male: addio a Fortuna - GIUGLIANO IN CAMPANIA – La città di Giugliano è in lutto per la prematura scomparsa di Fortuna Di Tuccio, 59 anni, uccisa da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Oggi, 23 aprile 2024, ...ilmeridianonews