Mamma uccide figlio di 3 anni | “Bibbia dice che posso castigarlo” Trovato sangue anche sull’orsacchiotto

(Di martedì 12 marzo 2024) Christina Robinson, 30enne inglese, è sotto processo per la morte delletto Dwelaniyah avvenuta nel novembre 2022 nella loro casa nella contea di Durham. Ora sono emersi nuovi particolari su quell'agghiacciante omicidio.

Una tragedia familiare ha sconvolto la tranquilla cittadina di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Venerdì scorso una ragazza di 18 anni, studentessa presso un istituto locale, ha ucciso il ... (orizzontescuola)

MESTRE - «Siamo terrorizzati , viviamo nella paura che nostro figlio possa farci del male o addirittura ucciderci. Non sappiamo come fare, lo abbiamo denunciato infinite volte ma continuiamo a... (ilgazzettino)

Mamma uccide il figlio neonato e lo getta nella spazzatura: «L'ho annegato perché piangeva troppo, non riuscivo a godermi il bagno in vasca»: Vuole sbarazzarsi di suo figlio neonato: prima pensa che dovrebbe farlo adottare, poi lo uccide e lo butta nella spazzatura. Un terribile infanticidio quello confessato da una senzatetto statunitense.leggo

Omicidio Sarah Scazzi, Mamma: “Mio cognato Michele Misseri pagliaccio”/ “Voglio confronto, mi dica la verità”: Omicidio Sarah Scazzi, Mamma Concetta Serrano chiede un confronto al cognato Michele Misseri tramite Quarto Grado: "Pagliaccio, mi dica la verità" ...ilsussidiario

Rosa Gigante, Mamma del salumiere tiktoker De Caprio uccisa in casa a Napoli: parla la superteste: Testimone in un processo per omicidio a 90 anni. E' toccato a una donna anziana rispondere alle domande, nel corso del processo che si sta celebrando dinanzi ai giudici della terza corte ...ilmattino