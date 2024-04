Turista si mette in posa per le foto sul vulcano | cade nel cratere e muore

(Di martedì 23 aprile 2024) Tragedia in Indonesia. Unaè morta all’alba del 20 aprile dopo un volo di quasi 80 metri neldi unattivo, mentre stava scattando alcune. Il suo nome era Huang Lihong, una 31enne cinese, che è finita nelIjen a Banyuwangi.Leggi anche:in eruzione: scatta l’allerta tsunami Come è avvenuto l’incidente sulSecondo quanto riportano i media locali, lei e suo marito, Zhang Yong, avevano scalato il pendio delinsieme ad una guida per poter ammirare l’alba. Ma, mentre la donnava per le, la sua gonna si sarebbe impigliata nelle rocce, facendola inciampare e perdere l’equilibrio. Lacinese è caduta all’indietro oltre il bordo ...

