Si mette in posa per le foto sul vulcano all’alba | turista di 31 anni cade nel cratere e muore

(Di martedì 23 aprile 2024) Il terribile incidente è avvenuto sul monte Ijen, in Indonesia, famoso per il fuoco blu sprigionato dal. La vittima è la cinese Huang Lihong. Un'ultimamostra la vittima incon una gamba sollevata e nuvole di vapore e gas sulfureo che si alzano alle sue spalle.

Il tribunale di Busto Arsizio ha condannato tre uomini perché accusati di aver truffato due donne per impadronirsi del loro patrimonio. Avrebbero promesse anche di sposarle .Continua a leggere (fanpage)

Inciampa e cade nel cratere di un vulcano attivo davanti agli occhi del marito: era in posa per una foto al tramonto - Una turista cinese è morta cadendo nel cratere di un vulcano attivo in Indonesia. La donna aveva 31 anni e, secondo le prime ricostruzioni, è precipitata da circa 75 metri all’interno della bocca del ...ilfattoquotidiano

Rybakina trionfa a Stoccarda e vince una Porsche, ma c’è un problema: “Ragazzi, non ho la patente” - La tennista kazaka trionfa sulla terra rossa del torneo indoor Wta 500 di Stoccarda. In finale ha battuto l’ucraina Marta Kostyuk in poco più di un’ora (6-2, 6-2). Poi la rivelazione dopo aver vinto ...fanpage