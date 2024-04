“Il mio vicino Totoro” | compie trentasei anni il quarto lungometraggio di Hayao Miyazaki

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Il 16 aprile del 1988 il Giappone profumava di ghiande, pioggia e primavera. Tutte le sale cinematografiche proiettavano il volto curioso della nipotina di, che nell’universo etereo e colorato di Tokorozawa si era reincarnata nel disegno di una bimba di quattro. Fu il giorno in cui, per la prima volta, venne rilasciata al pubblico la piccola gemma del fumettista giapponese: “Il mio”, un film autobiografico che canta di dolore, di infanzia e di ricordi. La trama, Mei e Satsuki in una scena del filmLe dolci protagoniste della storia sono due sorelle, piccole figlie della primavera: il nome della più giovane, Mei, si ispira all’inglese May, mentre Satsuki prende origine dal giapponese arcaico che indica il quinto mese dell’anno (maggio, per ...