Tram - si chiude con Triolagnìa la stagione 2023 2024 del Tram

(Di martedì 23 aprile 2024) Siladel Teatro: il cartellone della sala di via Port’Alba, dopo un percorso segnato da 20 spettacoli ospitati in 21 settimane, sicon “. Una storia d’amore in tre tempi”, scritto e diretto da Nello Provenzano. Dal 26 al 28 aprileva in scena, con Valeria Impagliazzo e Gianluca Cangiano, uno spettacolo surreale che segue con un pizzico di stravaganza tre fasi della relazione tra un uomo e una donna in un gioco meta-teatrale. Il titolo allude alla parafilia per cui una persona, consapevolmente e volontariamente, induce il proprio partner a vivere esperienze fisiche con altre persone, allo scopo di riceverne gratificazione. Anche i nomi dati dall’autore a queste tre fasi solleticano ...