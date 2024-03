(Di mercoledì 27 marzo 2024) Matteoa «Porta a Porta» su Rai 1, parla della questionea scuola. «Bisogna mettere undiin ogni, per tutela loro e per tutela anche...

"Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe , per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini. Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l'italiano è ... (quotidiano)

(Adnkronos) – "Io penso che ci debba essere un tetto per gli stranieri nelle classi italiane, direi un 20%. Altrimenti è un caos di lingue in quella classe, penso anche all'insegnante, invece così ... (webmagazine24)

Matteo Salvini a «Porta a Porta» su Rai 1, parla della questione stranieri a scuola. «Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe , per tutela loro e per tutela anche... (ilmessaggero)

Salvini: «Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe, segnale di cedimento e arretramento chiudere per il Ramadan» - Matteo Salvini a «Porta a Porta» su Rai 1, parla della questione stranieri a scuola. «Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e ...corriereadriatico

Nuovo nemico: i bambini stranieri. Per Salvini Serve un tetto del 20% nelle classi, no al "cedimento" sul Ramadan - Matteo Salvini ricomincia da destra. Del tutto indifferente alle critiche di chi vorrebbe una Lega fedele al messaggio originario federalista, e liberale, il leader del Carroccio ospite di Bruno Vespa ...huffingtonpost

Salvini: “Serve un tetto agli alunni stranieri, 20% per classe”. E sulla scuola di Pioltello: “Chiude per Ramadan Segno di cedimento” - “Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini”. La pensa così Matteo Salvini. Una frase pronunciata dal leader della Lega ...ilfattoquotidiano