Tragedia sul lavoro - muore schiacciato dal trattore

Incidente mortale durante una gara di rally in Sri Lanka con un auto che ha falciato la folla , uccidendo 7 persone e causando almeno 20 feriti , di cui alcuni in condizioni gravissime. Ha perso la vita anche una bambina di soli otto anni.Continua a ...

Ennesima Tragedia nel mondo del lavoro, morte terribile quella che ha visto come vittima un operaio: indagano i carabinieri Un numero impressionante e che, con il passare del tempo, sta aumentando sempre di più in questo 2024. In questi primi ...