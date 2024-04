Tragedia sul lavoro - morte terribile per operaio | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 aprile 2024) Ennesimanel mondo delquella che ha visto come vittima unUn numero impressionante e che, con il passare del tempo, sta aumentando sempre di più in questo 2024. In questi primi quattro mesi dell’anno ci sono stati già 200 vittime nel mondo del. Purtroppo l’ultima si è verificata proprio nelle ultime ore e che ha visto morire un giovanedi soli 23 anni. Una drammatica vicenda che arriva direttamente da Cusago (provincia di Milano). Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il lavoratore fosse di origine egiziana.(Pixabay Foto) Notizie.comLasi è consumata nella serata di ieri. A ...