Traffico Roma del 23-04-2024 ore 20 | 00

(Di martedì 23 aprile 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e lo svincolo Togliatti in direzione del raccordo anulare abbiamo il kodi su entrambe le carreggiate del raccordo anulare tra la Casilina e la Nomentana e tra l’ardeatina e la via del Mare auto in fila anche sulla Salaria da Villa Spada fino alla tangenziale direzione centro stessa cosa sulla via Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti code perpoi sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria direzione San Giovanni e poi da San Lorenzo a viale della Moschea in direzione dello Stadio Olimpico è proprio allo stadio Olimpico alle 21 scenderanno in campo La Lazio è la Juventus per il ritorno della semifinale di Coppa Italiaintenso al momento in tutta la zona dell’ Olimpico possibili difficoltà di transito in serata ...